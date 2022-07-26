Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения

Рост цен и нынешняя экономическая ситуация привели к тому, что даже звездам пришлось урезать расходы. Только в прошлом году Эмин Агаларов хвастался, что у его отца есть частный лайнер, на котором он сам частенько летает. Певцу не приходится подгадывать время рейсов, так как борт всегда доступен к услугам. Более того, он и сам подумывал над приобретением самолета, хотя и отмечал, что его обслуживание обходится довольно дорого. Но теперь от роскошной жизни и баснословных трат музыкант вынужден отказаться.

Эмин решился на откровения и признался, что начал экономить. По рабочим вопросам музыкант больше не летает на частном самолете из-за выросших цен на обеспечение полетов. Более того, недавно ему даже пришлось купить билеты в эконом-класс на обычный рейс вместе с простыми россиянами, так как других мест не было. Но все же пока певец старается находить возможности для путешествий в салонах бизнес-класса.