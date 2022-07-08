Вынужден наступить себе на горло: Пригожин выдал истинное отношение к Валерии

Иосиф Пригожин рассказал, на чем строится их брак с Валерией. Слова знаменитости цитирует Telegram-канал «Звездач ».

Прославленные музыканты стали мужем и женой в 2004 году и считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Как оказалось, чтобы построить такую семью Пригожину приходится руководствоваться несколькими правилами, одно из которых связано со взаимопониманием и необходимостью уступать друг другу.

«Надо где-то наступить себе на горло во имя отношений. Если ты дорожишь отношениями, значит ты думаешь не только о себе, но и о тех, кто тебе дорог», — рассказывает музыкант.

При этом Пригожин не скрывает, что считает себя гибким человеком, поэтому ему не сложно таким образом строить отношения. Валерия же, как оказалось, также не отличается упертостью в вопросах личной жизни.

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