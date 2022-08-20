Вынудили жениться: правду о последнем браке Градского предали огласке

Марина Коташенко познакомилась с Александром Градским еще в начале 2000-х и прожила с композитором больше двадцати лет. Однако женился музыкант на ней лишь незадолго до смерти. Как уверена экстрасенс Кажетта Ахмеджанова, Градский не хотел этого брака.

По словам ясновидящей, на самом деле Коташенко никогда не любила своего мужа. Она согласилась на отношения, так как понимала, что лишь этот союз поможет ей добиться успеха в столице. Композитор при этом также не планировал делать избранницу своей законной супругой и согласился на это лишь из-за давления.

«Градский не хотел на ней жениться, но решился в последний момент», — цитирует слова эксперта портал Woman .

При этом собеседница издания не скрывает, что следующие отношения вдовы Градского будут построены на любви. Она обязательно встретит своего избранника, за которого захочет выйти замуж, поэтому будет счастлива.