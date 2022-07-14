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Вынудили: правда о будущем Хабенского ошеломила россиян

14 июля 2022 13:40
Вынудили: правда о будущем Хабенского ошеломила россиян

Актер получил роль в новом спектакле.

Прошлой осенью Константин Хабенский получил должность художественного руководителя МХТ имени Чехова. Работу с труппой ему приходится совмещать с ролями в спектаклях на разных площадках и с активными съемками в кино. Также он курирует деятельность собственного благотворительного фонда.

А вскоре забот у Хабенского только прибавится. Уже в сентябре актера вынудили выйти на сцену. Он будет замещать Анатолия Белого в спектакле «Сережа» в МХТ имени Чехова. Белый же решил взять паузу в театральной работе.

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По информации Telegram-канала «Театр», только в сентябре запланированы к показу четыре спектакля с Хабенским в роли Каренина. Причем постановки пройдут в разных городах. Таким образом, Константину придется не только работать с труппой в этом спектакле, но и самому блистать перед зрителями. Такой напряженный рабочий график актера ошеломил его поклонников. К тому же режиссер постановки Дмитрий Крымов еще несколько месяцев назад покинул страну, а значит, его функции также придется взять на себя Хабенскому.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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