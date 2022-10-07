Вынудили скрывать принца от публики: беременность Елизаветы II никто не заметил

Все беременности современных принцесс — Меган Маркл и Кейт Миддлтон — проходили под неусыпным наблюдением публики. Британцы живо следили за свежими снимками женщин, восхищаясь их стойкостью или, наоборот, критикуя внешний вид. А Кейт появлялась перед подданными всего через несколько часов после родов каждого из своих трех малышей. Меган же пошла еще дальше и откровенно рассказала о своем выкидыше, который случился через год после рождения ее сына.

Но мама четырех детей Елизавета II вынуждена была жить по другим правилам. Во времена ее молодости обсуждение женщин в положении считалось чем-то неприличным. Поэтому она должна была скрывать беременность. На маленьком сроке Елизавета маскировала полноту свободными нарядами. А затем в прессе появилось странное объявление от Букингемского дворца, в котором сообщалось, что королева берет паузу в посещении официальных мероприятий. Причины не были названы, но фактически это стало завуалированной новостью о ее первой беременности.

Подданные поняли это лишь полгода спустя, когда стало известно о рождении принца Чарльза. Его появление на свет королевской семье тоже удалось скрывать целый месяц. Впоследствии с тремя остальными детьми Елизавета II соблюдала такую же приватность, сообщает «Новый очаг».