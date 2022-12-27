Вынудили скитаться в поисках работы: судьбе вдовы Сергея Бодрова не позавидуешь

Страшная трагедия, которая унесла жизнь Сергея Бодрова-младшего в 2002 году, стала шоком для его поклонников и близких. Но самый сильный удар испытала семья актера и режиссера. Супруга Светлана из счастливой матери двоих детей — сыну был всего месяц — превратилась в убитую горем вдову.

Но именно малыши и заставили женщину держаться и жить дальше. Тем более что после смерти мужа в жизни Светланы наступили тяжелые времена. До брака она работала режиссером на ТВ, но затем ушла в декрет и сосредоточилась на воспитании детей. Теперь ей одной пришлось воспитывать и обеспечивать сына и дочку, пенсия по потере кормильца была очень несущественна. Светлана долго скиталась в поисках работы, рассылая резюме на разные телеканалы: ей нужна была не только достойная оплата, но и удобный график как матери-одиночке, пишет «Экспресс газета ».

К счастью, ей хватило сил и поддержки близких, чтобы преодолеть тяжелый период. Светлана осознанно отказалась от мысли еще об одном замужестве, она до сих пор хранит верность умершему Бодрову. Их дочери уже исполнилось 24 года, а сыну — 20 лет.