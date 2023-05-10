Вынудили скитаться по подвалам: за что заслуженного артиста вышвырнули на улицу

Каждый раз, когда Сергей Бехтерев выходил на театральную сцену, зрители видели, как на ней творилась настоящая магия. Актер не жалел себя и всегда играл в полную силу. К тому же он снимался в кино, и даже в трудные 90-е режиссеры предлагали ему новые роли.

За талант и самоотдачу ему было присвоено звание «Заслуженный артист России». Тем не менее яркая карьера одаренного красавца пошла на спад и все это произошло из-за его мягкого характера.

Добродушный Сергей помогал тем, кто просит милостыню. И, конечно, не мог отказать друзьям, которые нуждались в деньгах. Актеру даже пришлось взять на себя траты за погребение близких, но в итоге он лишился своей квартиры. На помощь пришел Лев Додин, который организовал артисту комнату в общежитии. Однако вто время Бехтерев начал выпивать и стал зависим от алкоголя. Он лишился жилья и вынужден был скитаться по подвалам и вокзалам. В 2008 году заслуженный артист попал в больницу с менингитом, а позже ушел из жизни.