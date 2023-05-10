Вынудили скитаться по подвалам: за что заслуженного артиста вышвырнули на улицу
Он был слишком добродушен.
Каждый раз, когда Сергей Бехтерев выходил на театральную сцену, зрители видели, как на ней творилась настоящая магия. Актер не жалел себя и всегда играл в полную силу. К тому же он снимался в кино, и даже в трудные 90-е режиссеры предлагали ему новые роли.
За талант и самоотдачу ему было присвоено звание «Заслуженный артист России». Тем не менее яркая карьера одаренного красавца пошла на спад и все это произошло из-за его мягкого характера.
Добродушный Сергей помогал тем, кто просит милостыню. И, конечно, не мог отказать друзьям, которые нуждались в деньгах. Актеру даже пришлось взять на себя траты за погребение близких, но в итоге он лишился своей квартиры. На помощь пришел Лев Додин, который организовал артисту комнату в общежитии. Однако вто время Бехтерев начал выпивать и стал зависим от алкоголя. Он лишился жилья и вынужден был скитаться по подвалам и вокзалам. В 2008 году заслуженный артист попал в больницу с менингитом, а позже ушел из жизни.