Вынудили прикрыть чужой грех: изумитесь, как женили Николая Рыбникова

Николай Рыбников еще будучи студентом ВГИКа влюбился в Аллу Ларионову. Вот только актриса не обращала внимание на коллегу по цеху, поскольку ее сердце было занято другим человеком.

Артистка закрутила роман с Иваном Переверзевым, который оказался тем еще ловеласом. В отношения с Ларионовой он вступил, несмотря на то что у него была возлюбленная Кира Канаева, которая к тому же ждала от него ребенка. Вскоре забеременела и Алла Дмитриевна. Когда она сообщила об этом своему избраннику, тот поспешил отчалить в Москву, откуда вернулся уже женатым. Вероятно, артист рассудил так: кто первая оказалась в интересном положении, та и жена.

Впоследствии Рыбников узнал, в какую затруднительную ситуацию попала его любимая женщина. Обстоятельства вынудили его прикрыть чужой грех, но актер ни о чем не жалел. Он сделал предложение руки и сердца Ларионовой, на которое та ответила согласием. Супруги, прожившие вместе 33 года, не только воспитали дочь Переверзева, но и обзавелись общей наследницей, которую назвали Ариной.