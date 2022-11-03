Вынудили пойти на преступление: чем Евгению Леонову аукнулась народная любовь

При жизни Евгений Леонов мог смело похвастаться званием народного любимца. Где бы ни оказывался актер, вокруг него всегда собирались толпы поклонников. И эта любовь со стороны соотечественников не могла не повлиять на жизнь артиста.

Леонов славился не только актерским талантом, но и своей безграничной добротой. Он никогда и ни в чем не отказывал своим друзьям, а если видел нищего, то обязательно делился с ним либо деньгами, либо едой. При этом актер никогда и ничего не просил для себя. Впрочем, в случае со звездой экрана это и не требовалось.

Когда Леонов приходил на рынок, то продавцы отказывались продавать ему продукты и отдавали пакеты совершенно бесплатно. При этом нередко там оказывались даже деликатесы. Такая народная любовь аукнулась Евгению Павловичу тем, что он был вынужден идти на преступление и забирать с собой то, за что так и не заплатил.