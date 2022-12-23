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Вынудили покаяться: Филипп Киркоров засветился на публике после пластики

23 декабря 2022 11:30
Вынудили покаяться: Филипп Киркоров засветился на публике после пластики

Артист вышел в свет вместе с любимым хирургом.

Филипп Киркоров подал пример многим звездам отечественного шоу-бизнеса. Чтобы пресечь распространение слухов о себе, артист выступил с интимным признанием.

Ранее нельзя было с твердой уверенностью сказать, делал ли экс-супруг Аллы Пугачевой пластику. В любом случае в свои 55 лет исполнитель выглядит великолепно, и на его лице практически нет морщин. Кроме того, певец, как уверены многие, не менял форму носа или глаз.

Вынудили покаяться: Филипп Киркоров засветился на публике после пластики

Теперь же Киркоров заявил, что все же лег под нож. Музыкант охотно сознался в этом, отвечая на вопрос корреспондента о том, что самое яркое произошло в уходящем году.

«Моя неземная красота, которая была создана этими ручками», — отметил артист в беседе с Telegram-каналом Super, указывая на стоящего рядом звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. При этом Киркоров не стал вдаваться в подробности о том, какая именно операция была ему проведена.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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