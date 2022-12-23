Вынудили покаяться: Филипп Киркоров засветился на публике после пластики

Филипп Киркоров подал пример многим звездам отечественного шоу-бизнеса. Чтобы пресечь распространение слухов о себе, артист выступил с интимным признанием.

Ранее нельзя было с твердой уверенностью сказать, делал ли экс-супруг Аллы Пугачевой пластику. В любом случае в свои 55 лет исполнитель выглядит великолепно, и на его лице практически нет морщин. Кроме того, певец, как уверены многие, не менял форму носа или глаз.

Теперь же Киркоров заявил, что все же лег под нож. Музыкант охотно сознался в этом, отвечая на вопрос корреспондента о том, что самое яркое произошло в уходящем году.

«Моя неземная красота, которая была создана этими ручками», — отметил артист в беседе с Telegram-каналом Super , указывая на стоящего рядом звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. При этом Киркоров не стал вдаваться в подробности о том, какая именно операция была ему проведена.