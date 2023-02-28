Вынудили отправиться на покой: куда из «Тайн следствия» исчезла секретарша Зоя

В индустрии кино всегда высоко ценилась молодость, поэтому даже талантливым артистам в зрелом возрасте бывает тяжело найти достойную работу. Особенно трудно приходится тем, кто уже ассоциируется у людей с определенным персонажем.

Исключением не стала и Юлия Яковлева, которая прославилась благодаря участию в сериале «Тайны следствия». В нем она сыграла темпераментную секретаршу Зою и радовала своим образом зрителей на протяжении 17 сезонов. Но со временем сценаристы стали уделять ее героине все меньше экранного времени. Актриса не могла стерпеть такого отношения, и ей пришлось уйти.

После стольких лет съемок в одном проекте теперь ей тяжело получить такую же яркую роль. Однако Юлия продолжает появляться на телеэкранах и пробует себя в абсолютно новом амплуа. Сегодня она даже увлекается изготовлением женских шляпок и других аксессуаров.