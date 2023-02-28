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Киноафиша Статьи Вынудили отправиться на покой: куда из «Тайн следствия» исчезла секретарша Зоя

Вынудили отправиться на покой: куда из «Тайн следствия» исчезла секретарша Зоя

28 февраля 2023 17:30
Вынудили отправиться на покой: куда из «Тайн следствия» исчезла секретарша Зоя

Такой судьбе не позавидует ни один актер.

В индустрии кино всегда высоко ценилась молодость, поэтому даже талантливым артистам в зрелом возрасте бывает тяжело найти достойную работу. Особенно трудно приходится тем, кто уже ассоциируется у людей с определенным персонажем.

Исключением не стала и Юлия Яковлева, которая прославилась благодаря участию в сериале «Тайны следствия». В нем она сыграла темпераментную секретаршу Зою и радовала своим образом зрителей на протяжении 17 сезонов. Но со временем сценаристы стали уделять ее героине все меньше экранного времени. Актриса не могла стерпеть такого отношения, и ей пришлось уйти.

После стольких лет съемок в одном проекте теперь ей тяжело получить такую же яркую роль. Однако Юлия продолжает появляться на телеэкранах и пробует себя в абсолютно новом амплуа. Сегодня она даже увлекается изготовлением женских шляпок и других аксессуаров.

Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия»
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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