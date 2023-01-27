Вынудили лишиться самого ценного: гляньте, каким был Фандорин до «Азазель»

Культовый сыщик Эраст Фандорин снова вернулся на экраны. Совсем недавно вышел очередной сериал по роману Бориса Акунина. В картине «Фандорин. Азазель» снялся молодой актер Владислав Тирон, примеривший на себя образ легендарного авантюриста.

Ради заветной роли артисту пришлось пойти на определенные лишения. Для соблюдения каноничного типажа Тирона попросили состричь его густую роскошную шевелюру, которая была его визитной карточкой. С фирменной пышной прической актера можно увидеть в телесериале «Триггер», где он снялся вместе с Максимом Матвеевым.

Впрочем, Владислав сильно не расстроился из-за этих метаморфоз, ведь шанс сыграть самого Фандорина выпадает не каждому. А волосы отрастут заново.

Действие сериала «Азазель. Фандорин» разворачивается в 2023 году в альтернативной Российской империи. В стране произошла технологическая революция, при этом сохранилась монархия. Сыщик Эраст Фандорин расследует загадочное дело, которое выводит его на организацию «Азазель».