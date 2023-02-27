Вынудили кланяться «новым русским»: участь короля эпизодов не оставит равнодушным

Не всем талантливым советским актерам удавалось прорваться на Олимп славы. Некоторым приходилось довольствоваться вторым планом. Так, одним из королей эпизода стал Борис Гитин, на счету которого множество небольших ролей.

Актер известен по картинам «Женатый холостяк», «По секрету всему свету», а также по киножурналу «Фитиль». Зачастую ему доставались роли второго плана, но каждую из них он отыгрывал блестяще.

Что касается личной жизни, то Гитин был однолюбом — он женился раз и навсегда. Его избранницей стала Анна Васильевна, которая не была связана с миром кино и искусства.

Долгие годы все в жизни Бориса Петровича шло хорошо — были и роли, и признание. Но после перестройки Гитина, как и всех его коллег, постигла незавидная участь. Актеры лишились основной работы, им приходилось выживать.

Гитин устроился швейцаром в элитную гостиницу Москвы, где он был вынужден кланяться «новым русским». Кроме того, актер торговал лампочками на рынке. В последние годы своей жизни Гитин страдал от серьезной болезни. Он ушел из жизни в 74 года. Рядом с ним была только его верная супруга Анна.