Вынудили бродяжничать: участь актрисы, ставшей символом «Ералаша», проберет до мурашек

Даже талантливым артистам в начале своего творческого пути пришлось столкнуться с непростыми испытаниями судьбы. Так случилось и с Еленой Камбуровой, голос которой звучал в знаменитой заставке детского киножурнала «Ералаш».

Когда начинающая актриса решила поступить в театральный вуз, ее артистизм сразу заметили и оценили. Однако члены приемной комиссии отметили, что девушка не отличается привлекательной внешностью, а для образов темпераментных героинь ей не хватает навыков. Поэтому она и не стала студенткой «Щуки».

Елене было стыдно возвращаться к родителям, и она всеми способами старалась остаться в столице. Какое-то время девушка убирала вагоны, но с наступлением зимы ее заставили колоть лед, что требовало немалой физической силы. Тогда будущая звезда попыталась найти другую работу, но это оказалось сложнее, чем она думала. Как пишет портал «7 дней», девушке приходилось ночевать в самых разных местах.

Все же она не оставила свою мечту и, справившись со всеми трудностями, стала народной артисткой.