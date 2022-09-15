Вынудили бежать от Кобзона: известная на весь СССР певица оказалась в США не просто так

Карьера певицы Вероники Кругловой могла сложиться совершенно иначе, если бы не знакомство с Иосифом Кобзоном. Популярная артистка приглянулась музыканту, и он решил добиваться ее расположения. Дело закончилось свадьбой.

Счастья знаменитостям этот брак не принес. После расставания с певцом Круглова призналась, что отношения с ним «раздавили ее морально». Тогда звезда еще не знала, что главные испытания для нее только начинаются.

Спустя некоторое время исполнительница вновь вышла замуж. Ее избранником стал певец Вадим Мулерман. После этого артистка обнаружила, что ее больше не приглашают на концерты. Перестал поступать к ней и новый материал. Оказалось, что этому поспособствовал бывший муж. Как пишет портал Woman , композиторы сами признались знаменитости, что им попросту запретили писать для нее песни.

Тем самым артистку вынудили бежать от Кобзона. Круглова устала терпеть козни экс-возлюбленного и приняла решение об эмиграции в США. Там знаменитость, которая к тому времени уже рассталась со вторым супругом, еще дважды выходила замуж. Сольную же карьеру певица завершила и занялась преподаванием.