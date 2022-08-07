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Вынудила нужда: Свиридова предала огласке постыдный эпизод из жизни

7 августа 2022 14:49
Вынудила нужда: Свиридова предала огласке постыдный эпизод из жизни

На долю певицы выпали лихие времена.

О легкой славе интернет-звездочек Алена Свиридова могла только мечтать: звезда начинала творческий путь так же, как многие ее коллеги — с выступления в клубах, где собиралась не самая благонадежная публика.

Там певица и привлекла себе ненужное внимание представителей преступного мира, которые поставили ее в безвыходную ситуацию. Бандиты, как назвала их Свиридова, стали вымогать у нее деньги. Поначалу она не придала значения угрозам, но затем поняла, что дело серьезное.

«Я обратилась к нашим бандитам, они были суперкрутые. Когда те, кто меня преследовал, увидели их, сразу пали ниц и сказали, что погорячились», — вспоминала артистка в разговоре с «7Дней».

Связаться с подобной публикой ее толкнула нужда, так как в 90-е заработать приличные деньги можно было, выступая для «авторитетов». Однако Свиридова заверила, что к ней мужчины никогда не приставали. Ее эта горькая участь миновала благодаря возвышенному и невинному образу на сцене, объяснила звезда.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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