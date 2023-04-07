Вынудил прозябать в нищете: обомлеете, кто подставил звезду фильма «Щит и меч» (фото)

У советского актера Станислава Любшина довольно насыщенная фильмография. Он снимался в картинах «Щит и меч», «Кин-дза-дза!», «Застава Ильича» и в других известных фильмах.

Карьера Любшина почти с самого начала складывалась удачно. Сразу после окончания «Щепки» он получил роль в ленте «Застава Ильича» и стал узнаваемым актером. Все складывалось как нельзя лучше, однако внезапно в жизни Любшина началась черная полоса.

Станислав Андреевич долго не получал роли, его деньги заканчивались. Неожиданно актеру позвонил режиссер Андрей Тарковский, впечатленный его работой в «Заставе Ильича». Мэтр предложил Любшину главную роль в своем новом фильме «Андрей Рублев». Однако Тарковский долго не приступал к съемкам.

Актер не мог оставаться без работы и начал сниматься в другом фильме. Андрей Арсеньевич сказал, что предупредит Любшина о начале съемок, и артисту придется сразу же прибыть на площадку и бросить текущий проект. В итоге Тарковский так и не перезвонил Любшину, а взял на роль иконописца Анатолия Солоницына. Режиссер фильма, в котором Станислав Андреевич снимался в то время, уволил актера из-за его метаний. Так, из-за выходки Тарковского Любшину пришлось прозябать в нищете, пока ситуация не выровнялась.