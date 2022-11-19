Выносят весь мозг мужьям: из женщин этих знаков Зодиака выходят худшие жены

В сказке про Золушку фея-крестная предупреждала героиню о том, что после полуночи карета превратится в тыкву. Точно так же после завершения медового месяца некоторые жены, словно по взмаху волшебной палочки, превращаются из ласковой кошечки в мегеру. Можно ли предугадать эту метаморфозу и еще до предложения руки и сердца понять, кто перед вами на самом деле? Астрологи говорят, что можно - достаточно взглянуть на дату рождения избранницы. Представительницы некоторых знаков зодиака просто не созданы для того, чтобы состоять в браке.

Близнецы

Женщины, появившиеся на свет под знаком Близнецов, не отличаются постоянством. Один и тот же партнер быстро им надоедает. Даже колечко на пальце и штамп в паспорте не удержат ветреную Близняшку от любовных авантюр. Напротив, наличие законного супруга только раззадорит ее и подтолкнет навстречу острым ощущениям.

Поэтому мужчине, который решил связать себя узами брака с дамой-Близнецы, следует быть настороже, чтобы не превратиться в рогоносца.

Лев

Властная Львица - командирша в семье. Она уверена, что стоит ей только топнуть ножкой, как все ее капризы будут исполнены в мгновение ока. Если партнер не торопится выполнять поручение, уроженка огненного знака примет строгие меры. Кроме того, Львица невероятно требовательна. Она хочет, чтобы муж тратил все свои кровные на ее “хотелки”, и, надо сказать, это обойдется ему в копеечку.

Поэтому, прежде чем сделать Львице предложение, стоит трезво оценить свои материальные ресурсы.

Скорпион

Прекрасная дама-Скорпион - лакомый кусочек для многих мужчин. Она настолько притягательна и соблазнительна, что поклонникам кажется, будто брак с ней - манна небесная. На самом же деле это далеко не так. Представительницы водного знака обожают заманивать доверчивых мужчин в свои сети, и лишь после свадьбы открывают свое истинное лицо.

Женщина-Скорпион не станет взваливать на себя домашние дела, а переложит эту ношу на плечи мужа.

Стрелец

Женились на представительнице огненного знака? Будьте готовы к тому, что женщина-Стрелец начнет командовать и помыкать сразу же, как переступит порог дома. Отказ подчиняться чреват последствиями - своенравная уроженка знака в отместку способна отказать мужу в заботе и ласке. Характер у дамы-Стрельца не сахар, если вступить с ней в конфликт, это может закончиться разводом. Но и в этом случае она не ставит экс-партнера в покое и будет продолжать мстить даже после расставания.