«Выносили на руках»: на концерте Киркорова случилось страшное

За годы карьеры Филипп Киркоров успел посотрудничать со множеством артисток. Он записывал композиции с Машей Распутиной, Анной Асти и другими певицами, нередко отправляясь с ними в совместные туры. И далеко не все из этих выступлений проходили удачно.

Так, несколько лет назад он активно гастролировал с Милой Романиди, известной по группе «Абарески». Музыканты радовали поклонников несколькими совместными композициями, но один из концертов едва не закончился катастрофой. Дело в том, что Милу ударило током прямо на сцене. И удар был настолько сильным, что выступление пришлось прервать в ту же секунду.

«Мы выносили Милу на руках, чтобы отвезти в больницу», — рассказывал музыкант «Комсомольской правде».

Врачам удалось спасти жизнь исполнительницы. Но Киркоров запомнил этот инцидент как один из самых пугающих за всю его карьеру.