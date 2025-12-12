«Вынесло в 60-е за одну серию»: фильм с Безруковым про Высоцкого стал всероссийским хитом – но сериал про барда пропустили многие

А ведь рейтинги у него даже выше.

Когда речь заходит о киношных воплощениях Владимира Высоцкого, чаще вспоминают скандальный «Высоцкий. Спасибо, что живой» с Сергеем Безруковым. Но и в «Таинственной страсти» тоже звучит имя барда. Порою – звучит громче и ярче, чем в картине Петра Буслова.

И да, Безруков здесь вновь оказывается связан с эпохой шестидесятников. При этом сериал получил даже более высокие оценки (7,3 против 7,0 у фильма), но так и не обрел массового «хайпа». Почему?

О чем сериал

«Таинственная страсть» – экранизация последнего романа Василия Аксенова. В центре сюжета – жизнь «шестидесятников»: поэтов, писателей, художников, которые ищут свой путь в условиях советской действительности.

У местных героев вымышленные имена, за которыми стоят вполне реальные советские фигуры: от Роберта Рождественского с Булатом Окуджавой до Беллы Ахмадулиной с самим Аксеновым. Ну и куда же без Владимира Высоцкого, которого вновь сыграл Безруков.

Сериал показывает, как они сопротивлялись власти или поддавались ей, любили, предавали, верили – и продолжали творить, несмотря на давление системы.

Почему так и не стал хитом

Тень полнометражного «Высоцкого»

Фильм 2011 года с Безруковым в главной роли задал высокую планку ожиданий. Зрители привыкли к «прямому» биографическому формату, а «Таинственная страсть» предлагает художественную интерпретацию – с псевдонимами, смещенными акцентами, авторской оптикой. Это сбивает с толку.

Затянутость и самоповторы

13 серий – немало, и некоторые зрители отмечают, что к финалу сюжет начинает «топтаться на месте», а приемы (например, чтение стихов в кадре) теряют свежесть.

Спорные трактовки персонажей

Авторы не стремятся к документальной точности: герои показаны обычными людьми – со слабостями, ошибками, противоречиями. Для кого‑то это плюс, для кого‑то – «очернение» кумиров.

Неоднозначность образа Ваксона (Аксенова), тоже вызвала полярные реакции: одни видят в нем сложного персонажа, другие – эгоиста и непорядочного мужа.

Что в нем хорошего?

Конечно же, атмосфера оттепели. Удалось передать дух эпохи: от надежд «оттепели» до разочарования 1968‑го (ввод войск в Чехословакию). Зрители отмечают достоверность деталей – от одежды до интонаций.

Многие в отзывах хвалят и кастинг: актеры не копируют прототипы «нос в нос», но улавливают суть – манеру, темперамент, внутренний конфликт.

Поэзия в новом звучании тоже пришлась зрителям по вкусу. Стихи Евтушенко, Окуджавы, Ахмадулиной звучат непривычно, но убедительно.

И да, что тоже важно, сериал не дает простых ответов: герои колеблются между компромиссом и принципиальностью, между любовью и долгом. Это делает их ближе и понятнее.

Голоса зрителей

«Меня вынесло в 60-е за одну серию. Из реальности в мир, где все по‑другому, все любо и дорого»

«Великолепно подобранные актеры, каждый попал в точку. Не усомнился ни в одном»

«Актерская игра великолепна. Ильин, которого все привыкли видеть в комедиях, предстает совсем другим – актером высшего уровня»

«Таинственная страсть» – не безупречный, но важный сериал о поколении, которое пыталось жить и творить «по совести» в не самой совестливой системе. Он не стал блокбастером, как фильм о Высоцком, но нашел свою аудиторию.

Если полнометражный «Высоцкий» – это крупный план одной судьбы, то «Таинственная страсть» – панорамный взгляд на эпоху, где каждый герой – часть общего, неровного, но живого полотна.

