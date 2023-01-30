Вынесли на сцену: на затворницу Наталью Селезневу больно смотреть (фото)

Актриса до сих пор не пришла в себя после горькой утраты.

Наталья Селезнева давно не радовала поклонников своими появлениями на театральной сцене. После длительного затворничества артистка все же появилась на публике, однако ее состояние шокировало фанатов.

Дело в том, что звезду комедий Гайдая буквально вынесли на сцену Театра Сатиры. Селезнева находилась в офисном кресле и не вставала с него даже на поклон. Знаменитость пообщалась с поклонниками и призналась, что этот выход в свет стал для нее важным событием.

«Вы не представляете, что значит не быть два года на любимой сцене, на которой ты пробыла 50 лет», — приводит слова 77-летней артистки программа «Ты не поверишь!».

После завершения мероприятия Наталью Игоревну довезли до автомобиля на том же кресле, из-за чего многие сделали вывод, что звезда экрана не может передвигаться самостоятельно. У артистки действительно есть проблемы с ногами и начались они пять лет назад, когда Селезнева сломала шейку бедра.

Впоследствии актрисе пришлось пережить серьезную операцию по замене тазобедренных и коленных суставов на титановые протезы. Селезнева мужественно прошла через это испытание, но впереди ее ждал новый удар судьбы. Два года назад скончался любимый муж артистки Владимир Андреев. Горькая утрата сильно подкосила и без того слабое здоровье знаменитости. По этой причине она и поставила карьеру на паузу.