Вынесла из дома все ценное: куда пропала невеста Шарапова из «Места встречи изменить нельзя»

Наталья Данилова блестяще воплотила невесту Шарапова Варю Синичкину в фильме «Место встречи изменить нельзя». Актриса, которой прочили блестящее будущее, вдруг кардинально изменила свою жизнь и ушла из кино.

С экранов звезда пропала не без причины. Данилова призналась, что этому поспособствовал крайне непростой период ее жизни. Все началось с того, что артистка пережила большое горе, потеряв сразу двух близких ей людей — маму и любимого супруга.

После этого актриса заболела, ей нужны были деньги на лекарства. Чтобы приобрести необходимые препараты, Даниловой пришлось вынести из дома все самое ценное. «Когда мои драгоценности закончились, я собирала и сдавала бутылки», — цитирует знаменитость портал PROZVEZD.

Артистка уточнила, что вскоре после этого в Сети поползли слухи о том, что она спилась. Тогда Данилова оправдываться не стала, а теперь отметила лишь, что делала все возможное, чтобы прокормить себя и свою собаку. Однако возвращаться к работе знаменитость не желает. Лишь изредка она соглашается на небольшие роли в сериалах.