«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной

Ровно 20 лет прошло со дня премьеры «9 роты» Федора Бондарчука — и споры вокруг фильма не утихают до сих пор. Одни по-прежнему называют картину «пафосной поделкой», другие — важным событием для целого поколения зрителей. Но историк Наталья, автор канала «История. Интересно!», настаивает — проверку временем картина прошла. Хоть и не без нюансов.

Что с фильмом не так?

Да, в «9 роте» хватает условностей, уверяет эксперт. Настоящий бой у высоты 3234 произошел в 1988 году, а не в 1989-м, и советских солдат не бросали одних — их прикрывала артиллерия и разведка.

«Поскольку фильм не документальный, то и вымысла в нем немало. Сам штурм в жизни происходил ночью, конечно же этим фактом пришлось пожертвовать ради зрелищной картинки. В фильме выжил лишь один боец — Лютый. На самом деле из 39 человек погибли 6, остальные получили серьезные ранения».

Даже детали быта подправлены — например, те самые кровати в горах, на высоте более трех тысяч метров, которые в реальности бы никто за собой не тащил, эксперт называет «самым большим киноляпом».

Что с фильмом «так»?

И все же Бондарчук не стал снимать сказку: в фильме есть подлинные детали, подсказанные участниками тех самых событий. Амулет, оберегавший одного из бойцов, был настоящим. Реплики, жесты, некоторые эпизоды рождались из воспоминаний участников.

«Главное, что при всем при этом фильм напоминает о войне, о которой сегодня редко вспоминают, хотя живы реальные ее герои», — подытоживает специалист.

