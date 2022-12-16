﻿«Вымыли» из культурного кода: почему 3 новогодних мультфильма СССР убрали с ТВ

Новый год давно вдохновляет людей искусства на создание ярких произведений. Например, режиссеры снимают фильмы, в которых раскрывают тему праздников, и многие из них становятся классикой. Некоторые, наоборот, них незаслуженно забываются публикой.

Так, например, в 1986 году советские дети увидели на экранах добрый мультфильм «Снегопад из холодильника». История рассказывала про волшебный город, в котором Дракоша однажды забыл закрыть холодильник, и начался настоящий снегопад. В ответ на это друзья Дракоши не растерялись и слепили Снеговика, которого после ухода зимы из города попытались отправить жить на Луну.

Фильм режиссера Юрия Трофимова недолго траслировался на телевидении, а последние годы его невозможно встретить ни на одном канале. При этом зрители уверены, что «Снегопад из холодильника» обязательно должны смотреть современные дети, ведь он учит взаимовыручке, любви и заботе о ближнем.

Вернуть на экраны необходимо и мультфильмы «В лесу родилась елочка» и «Новогоднее приключение». Первый основан на одноименной детской песне, но учит подрастающее поколение заботливее относиться к природе. Второй же рассказывает историю о поиске подарков на Новый год и о помощи близким.

Как отмечают пользователи Сети, отсутствие этих мультфильмов на каналах может быть связано с устаревшей анимацией или с плохим качеством самих записей. Однако идеи, заложенные в сюжет, намного ценнее яркой картинки, из-за чего зрители должны иметь возможность оценить шедевры советской анимации.