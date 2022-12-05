Выместил гнев: выходка Григория Лепса обернулась грандиозным скандалом

Григорий Лепс всего одним поступком лишил огромную толпу своих поклонников дара речи. Концерт артиста, прошедший на днях в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, закончился крайне неприятным инцидентом.

Во время финальной песни нервы музыканта не выдержали: он вдруг перестал петь, после чего выместил свой гнев на микрофоне, со всей силы швырнув его на пол и покинув сцену, несмотря на изумление публики. Видео случившегося было опубликовано в Telegram-канале Mash .

Впоследствии Лепсу пришлось оправдываться перед фанатами за свою скандальную выходку. Он опубликовал пост в своем Telegram-канале, где признался, что пришел в ярость из-за своего самочувствия, которое оставляло желать лучшего.