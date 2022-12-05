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Выместил гнев: выходка Григория Лепса обернулась грандиозным скандалом

5 декабря 2022 14:00
Выместил гнев: выходка Григория Лепса обернулась грандиозным скандалом

Звезде пришлось оправдываться перед поклонниками.

Григорий Лепс всего одним поступком лишил огромную толпу своих поклонников дара речи. Концерт артиста, прошедший на днях в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, закончился крайне неприятным инцидентом.

Во время финальной песни нервы музыканта не выдержали: он вдруг перестал петь, после чего выместил свой гнев на микрофоне, со всей силы швырнув его на пол и покинув сцену, несмотря на изумление публики. Видео случившегося было опубликовано в Telegram-канале Mash.

Впоследствии Лепсу пришлось оправдываться перед фанатами за свою скандальную выходку. Он опубликовал пост в своем Telegram-канале, где признался, что пришел в ярость из-за своего самочувствия, которое оставляло желать лучшего.

«Многое не удалось, приболел», — подчеркнул исполнитель. В завершение он выразил надежду на то, что в ближайшем будущем сможет реабилитироваться перед своими слушателями. «Мы обязательно еще споем вместе», — подытожил Лепс.

Фото: Globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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