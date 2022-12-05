Выместил гнев: выходка Григория Лепса обернулась грандиозным скандалом
Звезде пришлось оправдываться перед поклонниками.
Григорий Лепс всего одним поступком лишил огромную толпу своих поклонников дара речи. Концерт артиста, прошедший на днях в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, закончился крайне неприятным инцидентом.
Во время финальной песни нервы музыканта не выдержали: он вдруг перестал петь, после чего выместил свой гнев на микрофоне, со всей силы швырнув его на пол и покинув сцену, несмотря на изумление публики. Видео случившегося было опубликовано в Telegram-канале Mash.
Впоследствии Лепсу пришлось оправдываться перед фанатами за свою скандальную выходку. Он опубликовал пост в своем Telegram-канале, где признался, что пришел в ярость из-за своего самочувствия, которое оставляло желать лучшего.
«Многое не удалось, приболел», — подчеркнул исполнитель. В завершение он выразил надежду на то, что в ближайшем будущем сможет реабилитироваться перед своими слушателями. «Мы обязательно еще споем вместе», — подытожил Лепс.