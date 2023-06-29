Выменяла олимпийскую медаль на алкоголь: судьба советской фигуристки, которая умерла молодой

Кира Иванова по праву считалась одной из главных спортсменок СССР. В течение нескольких лет она покоряла всевозможные соревнования и триумфально выступила на двух Олимпиадах. Но после третьего первенства ее карьера пошла на спад.

Дело в том, что Иванова не справилась со своей программой. Она заняла седьмое место и решила уйти из большого спорта. В тот период фигуристка отчаянно искала новое занятие, но постоянные трагедии подкашивали ее. Так, ее сопровождали неудачи в личной жизни, отсутствие работы, смерть бабушки и младшей сестры. И Иванова, чтобы справиться с тяжелым периодом, начала злоупотреблять алкоголем.

Первое время звезда спорта еще пыталась вернуться к нормальной жизни. Она устроилась работать тренером в «Динамо», но ее выгнали, так как подопечные начали чувствовать запах алкоголя.

В итоге все время Иванова проводила в компании своих собутыльников. Как отмечали близкие, она выменяла все медали на алкоголь и регулярно оказывалась на пороге наркологических клиник. А в декабре 2001 году сотрудники полиции обнаружили труп легенды фигурного катания. По предположению следствия, один из ее знакомых не совладал с агрессией и нанес Ивановой 17 ножевых ранений. Спортсменка скончалась в возрасте 38 лет, забытая и поклонниками, и родными.