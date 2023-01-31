Вылитый Новосельцев: рядового Медведева из «Солдат» сегодня не узнать (фото)

Телесериал «Солдаты» в свое время побил все рекорды популярности. Наверняка многие помнят рядового Медведева, которого исполнил Александр Лымарев. Где теперь этот талантливый актер?

После телехита «Солдаты» артист стал гораздо реже появляться на экране. Он снялся в фильмах «Оранжевое небо» и «Нулевой километр», а также в сериале «Застава Жилина».

Сегодня актера все реже можно увидеть в громких проектах. Лымарев ведет довольно закрытый образ жизни, а поклонники узнают о кумире из соцсетей его девушки. Александр сильно изменился со времен «Солдат». Он отпустил белесые усы и стал напоминать легендарного Новосельцева из «Служебного романа».

Многие до сих пор ассоциируют Лымарева с Медведевым, ведь именно этот образ сделал актера узнаваемым. Однако Александр не считает эту роль самой лучшей и интересной в своей фильмографии. Актер мечтает попробовать себя в качестве режиссера, ведь, по его словам, это отличная возможность создать собственный мир.