Вылитый Электроник: обомлеете, увидев сына 42-летней Равшаны Курковой (фото)

Еще недавно жизнь популярной российской актрисы Равшаны Курковой казалась образцовой. У нее было все: состоятельный партнер, востребованность, очаровательный сын Гаспар. Но счастье оказалось недолгим, и теперь Курковой приходится в одиночку растить наследника.

Мальчик появился на свет в 2020 году. Его отцом стал миллионер Сергей Амарян. Сначала у пары все шло отлично, но через несколько месяцев после рождения сына бизнесмен ушел от Курковой к другой женщине. Несмотря на это потрясение, актриса старается держать лицо на публике. Не терять оптимизм ей помогает Гаспар. 42-летняя Равшана часто делится снимками с очаровательным наследником в своих соцсетях.

Подписчики не перестают оставлять восхищенные комментарии под этими фотографиями: «Прям ангелок, глаз не отвести...», «Какой же славный малыш! И как он на Вас похож!», «Какое нежное чудо природы». Некоторые даже обратили внимание на его сходство с легендарным Электроником из советской фантастики: такие же пышные кудри и невероятное обаяние.