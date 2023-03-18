Вылитые Цекало с Лолитой: гляньте, что стало с Жади и Лукасом после «Клона»
Воссоединение любимых героев вызвало лишь смех.
Сегодня многие популярные в прошлом сериалы или фильмы обретают вторую жизнь, и поклонники радуются всевозможным сиквелам любимых франшиз. Но кажется, что продолжение бразильской мыльной оперы «Клон» пока не планируют снимать. Поэтому главные актеры сами взялись за дело.
Исполнители ролей Жади и Лукаса выложили в социальной сети забавное видео. На нем Джованна Антонелли исполнила знаменитый танец живота своей героини. Но вместо красочных платков и ярких украшений на ней виднелись сковородки, а к талии была привязана веревка с металлической теркой. Такой образ озадачил на только фанатов, но и Мурилу Бенисиу, который наблюдал за происходящим, сидя на диване.
В комментариях к ролику подписчики не скрывали, что такое воссоединение персонажей кажется им смешным. А пользователи из России заметили, что с годами актёры сильно изменились и теперь напоминают певицу Лолиту и ее бывшего мужа.
«Подумала, Цекало», - написала одна поклонница.