Вылитые Цекало с Лолитой: гляньте, что стало с Жади и Лукасом после «Клона»

Сегодня многие популярные в прошлом сериалы или фильмы обретают вторую жизнь, и поклонники радуются всевозможным сиквелам любимых франшиз. Но кажется, что продолжение бразильской мыльной оперы «Клон» пока не планируют снимать. Поэтому главные актеры сами взялись за дело.

Исполнители ролей Жади и Лукаса выложили в социальной сети забавное видео. На нем Джованна Антонелли исполнила знаменитый танец живота своей героини. Но вместо красочных платков и ярких украшений на ней виднелись сковородки, а к талии была привязана веревка с металлической теркой. Такой образ озадачил на только фанатов, но и Мурилу Бенисиу, который наблюдал за происходящим, сидя на диване.

В комментариях к ролику подписчики не скрывали, что такое воссоединение персонажей кажется им смешным. А пользователи из России заметили, что с годами актёры сильно изменились и теперь напоминают певицу Лолиту и ее бывшего мужа.