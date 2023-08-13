«Вылитая Жанна»: отец Фриске прослезился, наконец-то увидев возмужавшего внука

С момента смерти Жанны Фриске прошло уже 8 лет. После ее кончины близкие певицы оказались втянуты в публичный семейный скандал, который стал достоянием общественности. Отец исполнительницы никогда не скрывал, что не одобрял отношения дочери с Дмитрием Шепелевым. Родители звезды и ее гражданский муж яростно сражались за право опеки над сыном Фриске Платоном.

Закон оказался на стороне Шепелева, после чего он ограничил общение мальчика с родственниками. До сих пор Владимир Фриске видит внука только на снимках и роликах из Сети, которые ему присылают поклонники исполнительницы. Не так давно его растрогало видео, на котором Платон играл на гитаре.

«Смотрю и понимаю: вылитая Жанна», — заявил мужчина.

Владимир надеется, что внук сам восстановит общение с родственниками по материнской линии, когда станет взрослым. Квартиру звезды ее родители оставили мальчику. Платон не видится не только с бабушкой и дедушкой, но и с крестной матерью и близкой подругой умершей певицы Ольгой Орловой.