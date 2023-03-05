Вылитая «прекрасная няня»: народ в шоке от наследницы Любови Полищук (фото)
Такого поведения от нее никто не ждал.
Великолепная актриса Любовь Полищук запомнилась многим зрителям по сериалу «Моя прекрасная няня». Артистка сыграла эксцентричную мать главной героини Виктории Прутковской. Иронично, но сегодня многие ее поклонники сравнивают настоящую дочь Полищук с героиней Анастасии Заворотнюк.
Не так давно 38-летняя Мариэтта Цигаль-Полищук снялась в биографическом сериале «Раневская». Актриса исполнила роль самой Фаины Георгиевны. В реальной жизни наследница Полищук, как и легендарная советская кинозвезда, обладает таким же эксцентричным характером. Мариэтта не лезет за словом в карман и зачастую добавляет в свою речь «перчинку».
Это роднит актрису не только с Раневской, но и с экранной дочерью Любови Полищук — с Викой Прутковской. Героиня Заворотнюк тоже отличалась взбалмошным и скандальным характером, а ее манеры не были образцовыми. Это сходство отметили многие пользователи Сети, которые были в шоке от фривольностей и ядреных фраз Цигаль-Полищук. О своей знаковой роли и о работе над образом Раневской Мариэтта рассказала на YouTube-канале «ОК на связи!».