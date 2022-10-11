Вылитая Надя из фильма «Любовь и голуби»: Пегову не узнали в образе «старушки»

Ирина Пегова давно завоевала сердца армии поклонников. Фанаты следят за каждым ее шагом, отмечая не только яркие роли артистки, но и осыпая ее комплиментами. В этот раз пользователи Сети не оставили без внимания необычный образ знаменитости, который напомнил им ленту «Любовь и голуби».

На одной из недавних фотографий Пегова предстала в алом двубортном пальто и очаровательной косынке в тон. Как отметили фанаты, новый образ очень подходит знаменитости и подчеркивает ее национальные корни. Некоторые даже признались, что не узнали на фото артистку, ведь так свежо и непривычно смотрится на ней этот наряд.

«Вы здесь похожи на Надюху из фильма „Любовь и голуби“», «Почти „Любовь и голуби“. Очень красиво», «Ирина, вы супер! Одна из самых красивых современных актрис!», — пишут внимательные подписчики.

Также некоторые отметили, что образ Пеговой напоминает им моду 80-х, и похвалили артистку за собственный стиль и смелость не следовать модным тенденциям.