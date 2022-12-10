Вылитая мать: россияне ахнули при виде дочери Евы Польны и Дениса Клявера

Многие россияне привыкли, что личная жизнь звезд отечественной эстрады выставляется на показ. Однако еще остаются артисты, которые предпочитают сохранять тишину в отношении семейных вопросов.

Ева Польна долгое время скрывала свои отношения с Денисом Клявером. Даже когда на свет появилась их маленькая дочь, артисты хранили молчание. Несмотря на это, певец сам решил признаться на одном из ток-шоу, что именно он — отец Эвилины Польны. Поклонникам трудно было самостоятельно определить это, ведь девочка очень похожа на свою знаменитую маму.

Сходство заметили подписчики Дениса под его новой фотографией с дочерью.