«Вылитая Ева Польна»: изменившаяся Елена Яковлева обескуражила россиян

Елена Яковлева шокировала поклонников образом для фильма «Чебурашка». В предстоящей ленте артистка сыграла новую версию старухи Шапокляк.

Судя по официальному синопсису, Яковлева исполнит роль директора шоколадной фабрики в маленьком городке, где и оказывается Чебурашка. Персонаж артистки станет главным антагонистом ленты и захочет купить Чебурашку для своей внучки. Как видно из трейлера и первых официальных кадров, образ героини полностью соответствует ее характеру: Яковлева в фильме носит изящные строгие платья и прическу каре.

Как отметили пользователи Сети, поделившиеся своим мнением в Интернете, 61-летней артистке очень подходит новый стиль. По словам фанатов, она стала похожа на Еву Польну. Другие при этом уверены, что новый стиль сделал актрису значительно моложе.

«Я подумала, что это Ева Польна», «Как вам идет такой наряд, красотища», «Очень стильно, не оторвать глаз», — признаются фанаты.

Также многие отметили, что с нетерпением ждут премьеру фильма, чтобы оценить новую роль Яковлевой. Напомним, что в прокат семейная комедия выйдет 1 января следующего года.

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