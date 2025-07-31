Выключить на середине и забыть как страшный сон: драматические фильмы, которые просто невозможно смотреть

Как и любой киношный суперхит, посредственное кино тоже может быть откровенно плохим по самым разным причинам — неудачный сценарий, плохая игра актеров или отсутствие химии между ними на экране, и даже технические аспекты.
В любом случае, ситуацию для таких фильмов любая из причин все равно не меняет, а примеров подобных картин в последние годы можно насчитать огромное количество. В этой подборке рассказываем о некоторых популярных драмах, которые при этом умудрились стать настоящим мучением для своего зрителя.
«Блеск» (2001)
Когда-то давно Мэрайя Кэри доказала, что можно быть не только одной из лучших певиц современности, но еще и актрисой — правда, ее игра все-таки мало кого впечатлила. «Блеск» стал первым появлением певицы на большом экране, а сюжет, конечно, разворачивается вокруг амбициозной молодой девушки, стремящейся попасть в музыкальную индустрию.
К слову, рейтинг в 2.4 на IMDb говорит сам за себя — зрители в фильме не нашли практически никаких достоинств и в итоге ушли с плохим настроением после просмотра еще одного клишированного кино.
«Мьюзик» (2021)
Опыт Мэрайи Кэри не смутил еще одну довольно известную певицу, австралийку Сию, которая пошла еще дальше и срежиссировала собственный мюзикл, который впоследствии признали одним из худших музыкальных фильмов в истории.
В центре сюжета оказываются девушка Зу и ее сводная сестра, аутичный подросток по имени Мьюзик, — это, в общем-то, и стало главной проблемой всего фильма, который обвинили в создании некорректного и даже оскорбительного образа человека с аутизмом. Сейчас о планах Сии на новый фильм ничего не слышно — и, скорее всего, это к лучшему.
«Пятьдесят оттенков серого» (2015)
В целом, непереносимой можно назвать не только первую часть, но и всю трилогию — несмотря на то, что она стала одной из самых кассовых франшиз среди подобных эротических картин.
«Пятьдесят оттенков серого» привлекли внимание публики благодаря всем известному факту о том, что оригинальные книги стали своего рода фанфиком, вдохновленным «Сумерками», но задумка в итоге провалилась по всем фронтам. Фильмы сняты по откровенно плохим сценариям, те самые эротические сцены выглядели совсем неубедительно, а пару Анастейши и Кристиана Грея мало кто воспринимал как удачный мэтч.
«Лига мечты» (2014)
Фильм об истории и создании международной футбольной федерации ФИФА сразу вызвал огромное количество вопросов по поводу его коммерческой цели — уж слишком лестно картина отзывалась о своих главных героях, вдохновленных реальными личностями.
И все-таки это зрители еще могли бы простить, если бы «Лига мечты» не была откровенно скучным кино, не привносящим в жанр спортивной драмы абсолютно ничего нового.
«365 дней» (2020)
Еще одна эротическая драма, ставшая настоящим мучением для своих зрителей, «365 дней» от Нетфликса попытался сыграть на более интересном сочетании жанров эротики и триллера, но в итоге не вывез ни тот, ни другой.
Опять же, эротические сцены выглядят плохо, «триллерные» сюжетные повороты только усугубляют ситуацию, а мизогинистский подтекст только подтверждает правильность нахождения всей трилогии «365 дней» в списке худших фильмов современности.
Кстати, некоторые из этих фильмов провалились в том числе из-за отсутствия химии между главными персонажами, а о худших экранных парах можно почитать в этой подборке.