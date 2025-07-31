Выключить на середине и забыть как страшный сон: драматические фильмы, которые просто невозможно смотреть

А некоторые из них, между прочим, все равно умудрились собрать десятки миллионов в кинопрокате.

Как и любой киношный суперхит, посредственное кино тоже может быть откровенно плохим по самым разным причинам — неудачный сценарий, плохая игра актеров или отсутствие химии между ними на экране, и даже технические аспекты.

В любом случае, ситуацию для таких фильмов любая из причин все равно не меняет, а примеров подобных картин в последние годы можно насчитать огромное количество. В этой подборке рассказываем о некоторых популярных драмах, которые при этом умудрились стать настоящим мучением для своего зрителя.

Когда-то давно Мэрайя Кэри доказала, что можно быть не только одной из лучших певиц современности, но еще и актрисой — правда, ее игра все-таки мало кого впечатлила. «Блеск» стал первым появлением певицы на большом экране, а сюжет, конечно, разворачивается вокруг амбициозной молодой девушки, стремящейся попасть в музыкальную индустрию.

К слову, рейтинг в 2.4 на IMDb говорит сам за себя — зрители в фильме не нашли практически никаких достоинств и в итоге ушли с плохим настроением после просмотра еще одного клишированного кино.

Опыт Мэрайи Кэри не смутил еще одну довольно известную певицу, австралийку Сию, которая пошла еще дальше и срежиссировала собственный мюзикл, который впоследствии признали одним из худших музыкальных фильмов в истории.

В центре сюжета оказываются девушка Зу и ее сводная сестра, аутичный подросток по имени Мьюзик, — это, в общем-то, и стало главной проблемой всего фильма, который обвинили в создании некорректного и даже оскорбительного образа человека с аутизмом. Сейчас о планах Сии на новый фильм ничего не слышно — и, скорее всего, это к лучшему.

В целом, непереносимой можно назвать не только первую часть, но и всю трилогию — несмотря на то, что она стала одной из самых кассовых франшиз среди подобных эротических картин.

«Пятьдесят оттенков серого» привлекли внимание публики благодаря всем известному факту о том, что оригинальные книги стали своего рода фанфиком, вдохновленным «Сумерками», но задумка в итоге провалилась по всем фронтам. Фильмы сняты по откровенно плохим сценариям, те самые эротические сцены выглядели совсем неубедительно, а пару Анастейши и Кристиана Грея мало кто воспринимал как удачный мэтч.

Фильм об истории и создании международной футбольной федерации ФИФА сразу вызвал огромное количество вопросов по поводу его коммерческой цели — уж слишком лестно картина отзывалась о своих главных героях, вдохновленных реальными личностями.

И все-таки это зрители еще могли бы простить, если бы «Лига мечты» не была откровенно скучным кино, не привносящим в жанр спортивной драмы абсолютно ничего нового.

Еще одна эротическая драма, ставшая настоящим мучением для своих зрителей, «365 дней» от Нетфликса попытался сыграть на более интересном сочетании жанров эротики и триллера, но в итоге не вывез ни тот, ни другой.

Опять же, эротические сцены выглядят плохо, «триллерные» сюжетные повороты только усугубляют ситуацию, а мизогинистский подтекст только подтверждает правильность нахождения всей трилогии «365 дней» в списке худших фильмов современности.

Кстати, некоторые из этих фильмов провалились в том числе из-за отсутствия химии между главными персонажами, а о худших экранных парах можно почитать в этой подборке.