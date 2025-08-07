Меню
Выключайте НТВ: в Казахстане сняли свою версию «Ментовских войн» — этот сериал на 8 из 10

7 августа 2025 12:48
Зрители оценили все: и юмор, и сюжет, и актерскую игру.

Сериалы про полицейских, кажется, будут снимать бесконечно — и не только в России. Казахстан решил: хватит смотреть НТВ и «Ментовские войны» — пора делать свои шедевры. И сделал на 8 из 10.

Без лишнего пафоса, но с нужной дозой суровости, встречайте — «Копы 667». Два городских полицейских, которые уверены в своей крутости как никто другой.

Они называют себя «копами» — с западным лоском и полной серьезностью. Вот только жизнь, как водится, вносит коррективы: в столкновениях с реальными преступниками их геройский фасад дает трещину. Но именно в этих трещинах и кроется все удовольствие от просмотра.

Плюсов хватит с лихвой

На «Кинопоиске» сериал держит крепкие 8,1 балла — а это вам не просто аванс от друзей и родственников. Это значит, что зрители действительно смотрят, вовлекаются и возвращаются.

Вышло уже 4 сезона и 60 эпизодов, и, как говорят фанаты, смотрится все на одном дыхании. А все потому, что создатели отлично справились со своей задачей: динамичный, непредсказуемый сюжет, качественная постановка и довольно взрослый юмор. Да, в «Копах 667» умеют не только ловить преступников, но и отпускать тонкие, порой грубые шутки.

Актерская игра — отдельный плюс. Без переигрываний, без «драмы ради драмы» — просто живые персонажи, которым веришь. А когда они попадают в очередную переделку, ты и правда переживаешь. Ну или смеешься. Или и то и другое одновременно.

Картинка тоже не подвела: съемки, монтаж, спецэффекты — все на уровне, который точно не стыдно сравнить с продукцией крупных стримингов.

Это отличный выбор для любителей криминальных детективов. Он захватывает с первых минут и не отпускает до самого конца, — пишут зрители.

Ранее мы писали: Корейский ответ «Великолепному веку» оказался мощнее оригинала: 50 серий пролетают как один миг — зрители поставили 8,6 баллов

Фото: Кадры из сериала «Копы 667»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
