Выкачала все лишнее: невестка Валерии потрясла близких преображением
Результат не оставил равнодушными ни ее семью, ни поклонников.
Лиана, супруга младшего сына Валерии, никогда не скрывала, как внимательно следит за своей внешностью. Жена Арсения Шульгина регулярно оказывается в кабинете косметолога, а после откровенно рассказывает о проведенных процедурах. И не так давно звезда социальных сетей решилась на смелое преображение.
Так, Лиана избавилась от филлеров в губах. Шульгина захотела вернуться к естественной красоте, поэтому обратилась к косметологу. И, как оказалось, результат привел в восторг ее мужа, о чем она рассказала в одной из публикаций.
«Мне пока непривычно, но Сеня кайфует. Ему нравится», — призналась Лиана.
Остались под впечатлением и подписчики знаменитости. Обсуждая перемены, они похвалили девушку за смелость и не поскупились на комплименты, отметив, что без филлеров она выглядит намного привлекательнее.