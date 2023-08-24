Выиграли в генетическую лотерею: Судзиловская зря прятала сыновей (фото)

Дети многих селебрити, не успев покинуть стены роддома, уже становятся звездами соцсетей. Такая слава обошла стороной двоих сыновей Олеси Судзиловской. Актриса оказалась жадной на фотографии наследников.

Знаменитость ранее рассказала, что отсутствие публикаций со снимками Артема и Майка — это «семейное решение». Артистка показала братьев поклонникам лишь после их пятилетия. И теперь изредка хвастается двумя красавчиками в личном блоге.

Артему 14 лет, а Майку — 7. Фанаты, любуясь сыновьями Судзиловской, отмечают, что зря она прятала от них такое сокровище. Звездные наследники выиграли в генетическую лотерею. Оба эффектные блондины. Уже сейчас ясно: по ним девичьи слезы будут литься рекой.

Младший отпрыск знаменитости увлекается водно-моторным спортом. Не так давно он впервые принял участие в соревнованиях. Старший тоже время даром не теряет — юноша отлично держится на доске для вейксерфинга.