Выиграли в генетическую лотерею: народ в шоке от сыновей звезды «Мумии» (фото)

Брендан Фрейзер успел стать не только известным актером, но и многодетным отцом. У артиста трое уже взрослых сыновей. Двое из них не так давно впервые засветились на публике и произвели фурор.

Компанию знаменитости на светском мероприятии составили Холден и Лиланд. Звездные наследники уже догнали отца по росту, и, в отличие от него, их смело можно назвать эталонными красавчиками.

Средний и младший сыновья звезды «Мумии» будто выиграли в генетическую лотерею. Они шокировали публику тем, что совсем не похожи друг на друга: Лиланд может похвастаться длинными рыжими волосами, Холден же носит короткие темные волосы. При этом оба отличаются подтянутой фигурой.

К слову, старшего сына по имени Гриффин актер оберегает от внимания посторонних. Дело в том, что 20-летний юноша страдает от аутизма. При этом Фрейзер подчеркнул, что его наследник всегда окружен вниманием и любовью близких, в которых так нуждается.