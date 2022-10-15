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Выиграли в генетической лотерее: повзрослевшие сын и дочь Хворостовского ошарашили Сеть

15 октября 2022 21:45
Выиграли в генетической лотерее: повзрослевшие сын и дочь Хворостовского ошарашили Сеть

Совсем выросли.

 

Оперный певец Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году. После себя артист оставил не только замечательные музыкальные партии, но и четверых детей – близнецов Даниила и Александру от первого брака, а также сына Максима и дочь Нину от второго.

Сейчас младшим детям от итальянки Флоранс Илли-Хворостовской уже 19 и 15 лет. Снимок Макса и Нины с мамой восхитили пользователей интернета.

«Как вы быстро выросли детки любимого Дмитрия», «Какие детки уже большие», «Вы очень все красивые», – писали поклонники семьи Хворостовских.

Нина очень чтит память своего отца и нередко публикует его архивные снимки в соцсетях, сопровождая их трогательными подписями.

Выиграли в генетической лотерее: повзрослевшие сын и дочь Хворостовского ошарашили Сеть
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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