Выиграла в лотерею 500 миллионов: вы не поверите, как живет сорвавшая куш россиянка

Любовь Догорова была простой пенсионеркой из Санкт-Петербурга, подрабатывавшей гардеробщицей. Но однажды ее жизнь изменилась, ведь женщина выиграла в лотерее огромный приз в 500 миллионов рублей.

Поначалу героиня не верила в происходящее, но потом поняла, что выигрыш – это подарок судьбы. Но деньгами пенсионерка распоряжается с осторожностью:

«Наша семья теперь может позволить себе многое. Но мы люди скромные, поэтому тратим средства рационально. Благодаря выигрышу я спокойна не только за себя, но и за своих близких. Выигрыш облегчил нашу жизнь».

Любовь Догорова ушла с работы, отдыхает в санаториях, посещает театры и чаще радует близких. Также героиня приобрела новую квартиру поближе к центру.