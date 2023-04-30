Выиграла в генетическую лотерею: внучке Ирины Алферовой можно только позавидовать (фото)

Дочь народной артистки Ирины Алферовой Ксения уже давно замужем за актером Егором Бероевым. Счастливые супруги воспитывают дочь Евдокию, которой недавно исполнилось 16 лет.

Как-то Ксения Алферова поделилась с поклонниками фото, где была запечатлена ее наследница. Нет сомнений, что Евдокия вырастет настоящей красавицей: у нее выразительные глаза, шикарные длинные волосы, миловидная внешность. Ее лицо гармонично сочетает черты Алферовой и Бероева. Поклонники актеров не могут налюбоваться Евдокией и признают, что она выиграла в генетическую лотерею.

До этого Ксения никогда не показывала свою дочь. Вообще Алферова и Бероев стараются не афишировать подробности личной жизни. Долгое время актеры даже скрывали от общественности, что они официально женаты.

Ксения и Егор познакомились на съемках картины «Московские окна». Между ними почти мгновенно вспыхнула искра, и вскоре актеры начали встречаться. Через два года они сыграли тайную свадьбу, а спустя еще несколько лет в их семье появилась Евдокия.