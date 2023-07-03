«Выиграла в генетическую лотерею»: народ в шоке из-за фото Александровой без фильтров

Каждый год с участием Марины Александровой выходит по несколько проектов. Артистка не теряет своей популярности, а число ее фанатов неизменно растет. При этом внимание к себе знаменитость привлекает не только свежими ролями, но и постоянными публикациями в социальных сетях.

Так, совсем недавно артистка поделилась двумя снимками, на которых позирует в строгом комплекте — жакете и рубашке. Знаменитость игриво улыбается в камеру, а дополняет образ алая помада. В подписи же она процитировала диалог из недавнего проекта «Открытый брак», описывая свою внешность.

«Выиграла в генетическую лотерею», — утверждает артистка.

Поклонники не смогли сдержаться, расхваливая актрису. В комментариях можно увидеть десятки восторженных сообщений от фанатов, которые уверены: Александрова — самая привлекательная актриса страны.