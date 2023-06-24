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Киноафиша Статьи Выиграла в генетическую лотерею: как выглядит дочь Деппа, которая взяла лучшее от родителей

Выиграла в генетическую лотерею: как выглядит дочь Деппа, которая взяла лучшее от родителей

24 июня 2023 16:30
Выиграла в генетическую лотерею: как выглядит дочь Деппа, которая взяла лучшее от родителей

Одна из главных звезд нового поколения.

Родилась с золотой ложкой во рту — это точно про Лили-Роуз Депп. Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, она с юных лет купается в славе и роскоши. Впервые на экране наследница звездой семьи появилась в 15 лет в фильме «Бивень».

Параллельно Лили-Роуз развивала модельную карьеру и украшала обложки ведущих модных изданий. Стать успешной манекенщицей девушке не помешал даже рост в 160 сантиметров.

Благодаря красивому и выразительному лицу барышня приобрела миллионы фанатов.

Новый виток популярности Депп случился в этом году благодаря премьере скандального сериала «Идол». В Каннах молодой актрисе рукоплескали стоя: знаменитость не побоялась сняться в самых откровенных сценах — все ради искусства, пишет MAXIM.

Выиграла в генетическую лотерею: как выглядит дочь Деппа, которая взяла лучшее от родителей
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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