Выиграла в генетическую лотерею: дочь Миллы Йовович превзошла красотку-мать (фото)

Милла Йовович может похвастаться невероятным богатством. Она не только одна из самых популярных актрис мирового кинематографа, но и счастливая мать трех прекрасных дочерей. Вместе с мужем, режиссером Полом Андерсоном, звезда экрана воспитывает 15-летнюю Эвер Габо, семилетнюю Дэшилл Иден и Ошин Ларк Эллиот, появившуюся на свет в феврале 2020 года.

В социальных сетях артистка часто делится кадрами из своей жизни. Не так давно она выложила новый снимок, на котором запечатлена вместе со старшей наследницей. Фотография произвела на интернет-пользователей неизгладимое впечатление.

Эвер Габо явно выиграла генетическую лотерею. Звездная наследница даже превзошла свою красотку-мать, считающуюся одним из главных секс-символов Голливуда. В комментариях к публикации поклонники отметили, что старшая дочь актрисы невероятно сильно на нее похожа. «У вас есть мини-версия себя», «Твоя дочь выглядит как твой близнец», — подчеркнули изумленные фолловеры Йовович.