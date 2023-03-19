Выиграла в генетическую лотерею: ахнете, увидев дочь того самого Буржуя (фото)

Плодом любви звезд сериала «День рождения Буржуя» Ирины Апексимовой и Валерия Николаева стала дочь Дарья. Сегодня девушке 29 лет, и она приковывает к себе общественное внимание.

Дарья пошла по стопам своих родителей и тоже стала актрисой. Она унаследовала от отца и матери не только талант к перевоплощению, но и прекрасную внешность. У артистки изысканное лицо, стройная статная фигура и глубокий взгляд. Многие отмечают, что она выиграла в генетическую лотерею.

Актриса служит в театре на Таганке, руководителем которого является ее мать Ирина Апексимова. С ее легкой руки Дарье достаются почти все главные роли в спектаклях, что злит актерское сообщество. Из-за этого у дочери экранного Буржуя много ненавистников.

Кстати, Дарья не стала брать фамилию родителей, а выбрала себе псевдоним Авратинская — в честь одной из бабушек. Вероятно, она не хочет, чтобы ее ассоциировали с матерью и отцом, но от этого сравнения актрисе все равно никуда не уйти.