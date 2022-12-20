Выиграла в генетическую лотерею: 57-летняя «любовница» принца Гарри заставит ахнуть (фото)

Совсем скоро выйдут мемуары принца Гарри, которые уже успели наделать немало шума. Дело в том, что сын Карла III поведал очень личную историю о своем сексуальном прошлом.

Герцог Сассекский сознался, что лишился девственности в одном деревенском домике с очаровательной взрослой женщиной. Публика тут же приписала ему связь с британской актрисой Элизабет Херли, которая несколько лет назад владела фермой в Глостершире. Там же неподалеку расположена собственность членов монаршей семьи.

Гарри на тот момент было 18 лет. Но сама Херли отрицает, что стала первой женщиной в жизни принца. Впрочем, многие даже успели позавидовать парню, ведь артистка — настоящая красавица и секс-бомба. Такой она остается и по сей день.

Сегодня Элизабет 57 лет, и она совсем не изменилась за последние годы. Херли по-прежнему стройна и великолепна, а ее точеным формам позавидует любая девушка. Актриса то и дело с удовольствием демонстрирует свою фигуру в соцсетях на зависть хейтерам и на радость поклонникам.