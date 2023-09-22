Выиграла 500 млн рублей, но счастливей не стала: как сейчас живет победительница лотереи из России

Несколько лет назад на всю страну прогремела новость о том, что на одного мультимиллионера стало больше. Оксана Мирошниченко из Екатеринбурга выиграла в лотерею баснословную сумму — 500 миллионов рублей. Но несметные богатства счастья ей не принесли.

В СМИ писали, что россиянка и ее муж погасили ипотеку, побывали на дорогостоящем курорте и задумались о собственном бизнесе. Однако свой ресторан так и остался для супругов мечтой. И роскошной жизни у них как не было, так и нет.

Мирошниченко по-прежнему работает водителем трамвая и выплачивает кредиты. На контакт с журналистами она идет крайне неохотно. Сначала Оксана заявила, что обещанный выигрыш так и не получила, но затем от этих слов отказалась. На вопросы о том, куда хочет потратить деньги, уклончиво отвечает, что у них с супругом есть все необходимое, поэтому она больше думает о будущем детей и внуков.