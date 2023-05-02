Выиграл квартиру и пропал: где сейчас кучерявый ловелас из «Дома-2» Никита Кузнецов

Никита Кузнецов и Дарина Маркина были необычной парой, и многие зрители проекта «Дом-2» не верили в искренность чувств участников. Однако такой яркий мужчина все же нашел подход к тихой и скромной девушке. Ребята даже смогли выиграть квартиру в Москве, после чего покинули реалити-шоу.

Однако, как и предполагали многие, вскоре союз распался. Кучерявый ловелас оказался настоящим тираном и разбил телефон об голову своей возлюбленной. Красавица ушла, а недвижимость осталась у Никиты. Однако его жизнь кардинально изменилась.

Похоже, теперь он стыдится своего вспыльчивого характера и скандального прошлого, из-за чего ведет непубличный образ жизни. Впрочем, избавиться от известности не так просто, и пользователи Сети все же узнали, кем сейчас работает экс-участник «Дома-2». Мужчина стал таксистом. Он позабыл про былую славу, а узнать его могут лишь преданные поклонники реалити-шоу.