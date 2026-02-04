Оповещения от Киноафиши
Выходные не отойдете от экрана: этот детективный триллер 18+ круче «Фишера» — 16 серий смотрела не отрываясь

4 февраля 2026 08:56
Кадр из сериала «Женское дело»

Женские дуэты особенно хороши в детективах.

Последнее время в России особой популярностью пользуются детективы. Сериал «Женское дело» не стал исключением. Этот 16-серийный проект особенно был украшен актерским дуэтом. Сериал был снят в 2020 году, однако даже спустя 6 лет у него отличный рейтинг на «Кинопоиске».

О чем проект

История двух совершенно разных женщин, которые по воле случая становятся сначала коллегами, а потом подругами. Сотрудницы отдела по расследованию резонансных преступлений Следственного комитета авторитарная salf-made woman Ирина Макарова и тихая, замкнутая генеральская дочь Дина Волошин ведут расследование дела серийного убийцы, совершающего свои преступления в разных частях города.

Чем понравится сериал

Сюжет сериала не банален. Сериал постоянно держит в напряжении. вы до самого финала не лгодаетесь, кто убийца. Кроме того, сам финал сериала очень неожиданной. По духу проект близок к скандинавским детективным драмам, создавая мрачную, но захватывающую атмосферу.

Также в проекте очень интересные любовные линии главных героинь, особенно Дины Волошиной, ведь для дочери генерала романы — это совершенно новая история. Главные женские роли исполнили Виктория Толстоганова и Дарья Мингазетдинова.

Фото: Кадр из сериала «Женское дело»
Камилла Булгакова
